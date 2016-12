È uscito il primo romanzo giallo di Paolo Mosca: "La mantide religiosa"

È uscito "La mantide religiosa", il primo romanzo di Paolo Mosca (Eclissi editore, 14 euro). L'autore televisivo e blogger, dopo una serie di saggi, si misura con la letteratura gialla, raccontando la storia di una donna istintiva, volitiva e affascinante. Amore e delitto si intrecciano nel racconto e vengono praticati dalla protagonista con naturalezza, quasi senza accorgersene: "Ti amo come si ama ciò che muore con quel senso di ineluttabile". La mantide vive una vita priva di odio, di rimorsi e di premeditazione. È una delle ultime femmine.



Paolo Mosca da oltre 15 anni scrive programmi per i principali network televisivi nazionali e ha un blog di recensioni cinematografiche molto seguito. "La mantide religiosa" è pubblicato da Eclissi, realtà editoriale milanese specializzata nella letteratura gialla.



Per i lettori di Tgcom24 un estratto dal libro