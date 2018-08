È morto Cesare De Michelis, addio al presidente della Marsilio

Appassionato di cinema e docente universitario, aveva insegnato per lunghi anni Letteratura italiana all’ateneo di Padova e possedeva una biblioteca di oltre centomila volumi. A lui va il merito di aver lanciato scrittrici come Margaret Mazzantini, Susanna Tamaro e Chiara Gamberale e di avere inoltre inaugurato la moda del giallo scandinavo: con la collana “Farfalle” ha fatto conoscere in Italia Henning Mankell, Camilla Läckberg, Liza Marklund e Stieg Larsson. Dalla fondazione a oggi Marsilio ha pubblicato sotto la guida di De Michelis oltre 6000 titoli, con una media di 150 novità all’anno.



Numerosi sono stati i messaggi di cordoglio pervenuti alla famiglia attraverso i social, fra i quali l’omaggio di Alberto Bonisoli, ministro dei beni e delle attività culturali, il quale ha scritto: "Ci ha lasciati Cesare De Michelis, uno dei più importanti editori italiani, scopritore di talenti come Mazzantini e Tamaro, capace di portare in Italia fenomeni letterari mondiali come la saga Millennium di Larsson. Ai familiari e amici, alla Marsilio editori le mie condoglianze”.



Anche Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ha voluto salutarlo con queste parole: "A nome della Città di Venezia, di tutta la Città Metropolitana e mio personale, voglio esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia e a tutti i cari per la triste perdita di Cesare de Michelis, nostro illustre concittadino e mio amico".



La sua casa editrice annuncia la morte con un asciutto comunicato ("Diamo il triste annuncio che è mancato oggi Cesare De Michelis, fondatore e presidente di Marsilio Editori"), una sua frase ("È più importante vendere i libri che si fanno che fare i libri che si vendono") e un breve commiato ("Ciao Prof, ci mancherai immensamente, la tua Marsilio).