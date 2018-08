Videoricetta: Cioccolamisù

Ingredienti (per circa 80 cioccolatini):



250g di panna fresca

250g di mascarpone

100g di zucchero a velo

un pizzico di sale

20 savoiardi

Caffè qb

200g di cioccolato bianco

200g di cioccolato fondente



Procedimento:

Montate bene la panna con lo zucchero e il sale, aggiungete il mascarpone poco alla volta facendo incorporare la panna con una spatola e montate il composto. Dividete ogni savoiardo a metà per la sua lunghezza -a panino- e bagnate con il caffè l'interno delle due parti. Farcite con la crema, richiudete e riponete in freezer per almeno 4 ore. Tagliate ogni savoiardo in 4 e rivestite con i due cioccolati sciolti a bagnomaria o al microonde. Disponete su una placca coperta di carta forno e fate raffreddare in frigorifero. Conservate in frigorifero e servite freschi.



