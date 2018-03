Torta alle fragole

Ingredienti:

2 uova

140 g di zucchero

300 g di farina + q.b.

50 ml di olio di semi

1 pizzico di sale

la buccia di mezzo limone

50 ml di latte

1 vasetto (125 g) di yogurt alla fragola

1 bustina di lievito per dolci

300 g di fragole + q.b.

Zucchero a velo per decorare



Procedimento:

Montare le uova con lo zucchero ed il sale, aggiungere tutti gli altri ingredienti eccetto le fragole fresche e mescolare fino ad ottenere un composto omogeneo; aggiungere le fragole tagliate a pezzetti infarinate ed incorporare. Versare in una tortiera unta ed infarinata e cuocere in forno statico per 40 minuti a 170°. Servire cosparsa di zucchero a velo.