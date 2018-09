Sweety of Milano: dolci da maestri

Sta per tornare, con tutta la sua dolcezza, l’importante evento milanese dedicato alla grande pasticceria italiana . Il 15 e il 16 settembre , al Palazzo delle Stelline , andrà in scena la quarta edizione di una manifestazione che è un vero e proprio simposio di pasticceria, in cui scoprire, assaggiare e imparare, divertendosi, le ricette dei migliori maestri italiani . Esattamente 25 , da tutto lo Stivale, impegnati nella preparazione di 100 imperdibili dolci (da gustare e acquistare), che si sommeranno a oltre 60 appuntamenti (fra laboratori, academy e masterclass) per apprendere dalle tecniche base della pasticceria, ai trucchi e segreti per fare di ogni dolce un capolavoro di golosità. Qualche nome? Iginio Massari , Sal De Riso , Ernest Knam , Luigi Biasetto, Alfonso Pepe , Gino Fabbri, Maurizio Santin , Omar Busi e Stefano Laghi, per citarne solo alcuni.

Quest’anno, ad attendere i visitatori di Sweety ci saranno tante belle novità, a cominciare dall’area degustazioni dove, sotto la guida dei Maestri, sarà possibile assaggiare in anteprima i prodotti acquistabili nell’area di vendita. A completare il programma di attività, i percorsi esperienziali con assaggi gratuiti, i laboratori (sempre gratuiti), della “Sweety Academy”, dedicati non solo ai prodotti, ma anche alle attrezzature, e le numerose Masterclass (su prenotazione) con i più famosi e prestigiosi maître pâtissier.



E c’è di più: tra le novità di questa edizione, c’è anche la “Sweety Baby”, una scuola di pasticceria per i più piccoli con 6 incontri al giorno e un’area relax allestita nella splendida cornice del chiostro del Palazzo delle Stelline dove poter assaporare i dolci accompagnati da una tazzina di caffè o visitare l’esposizione delle migliori fotografie del contest amatoriale “Design del Dolce”, alla sua primissima edizione.



Un altro momento nuovo sarà l’aperitivo previsto per sabato 15: una degustazione che è anche un’esperienza sensoriale che vede al centro l’interessante connubio pasticceria/cocktail. I raffinati cocktail del bartender Cristian Lodi si mescoleranno infatti all’inedito pastry pairing del pasticcere Nicolò Moschella, allievo di Iginio Massari.



Sabato 15 si disputerà anche la finale della sesta edizione del concorso “Panettone Day”, un’iniziativa che vuole dare risalto a uno dei prodotti artigianali più diffusi in Italia e, contemporaneamente, ai professionisti impegnati a custodire i segreti della sua produzione. I 25 panettoni finalisti (20 tradizionali e 5 creativi) che hanno superato la selezione di maggio saranno giudicati proprio al Palazzo delle Stelline, dove verrà nominato il miglior panettone d’Italia.



Maestose torte, deliziose crostate, biscotti, gelati, semifreddi, sfogliatelle, babà, cannoli, e chi più ne ha più ne metta, vi aspettano sabato 15 e domenica 16 per il weekend più dolce dell’anno.



Sweety of Milano: www.sweety.italiangourmet.it ; Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61; 15 e 16 settembre, dalle 10.00 alle 19.30

Biglietti: giornaliero 7€ / 2 giorni 10€ (bambini fino a 12 anni ingresso gratuito)

Masterclass: 15€

Sweety Academy: ingresso gratuito



Prevendite e pacchetti speciali: http://sweety.italiangourmet.it/biglietti/



Di Indira Fassioni