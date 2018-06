Shimokita, Japanese tapas a Milano

Se pensate che la cucina giapponese sia solo sushi e sashimi, vi sbagliate! È appena arrivato a Milano un nuovo e caratteristico ristorante giapponese, un vortice di colori, manga, robot, tapas e sashimi. Siamo in zona Cinque Giornate , ma varcando la soglia dell’ultima creazione dell’imprenditore Luca Guelfi (lo stesso del messicano Canteen e del vietnamita Saigon), si viene immediatamente catapultati dall’altra parte del globo, in una Tokyo che è insieme pop, underground e punk . Shimokita, infatti, è il nome di uno dei quartieri della capitale nipponica , quello meno conosciuto e battuto dai turisti, lontano dal caos delle vie centrali, ma soprattutto distante dall’iconografia classica del Sol Levante. È l’ anima creativa e underground di Tokyo , dove le giovani menti feconde vengono a rilassarsi e rigenerarsi. Ed è questa l’atmosfera che si respira nello Shimokita milanese, che vuole ricreare una città quasi tascabile, da assaggiare e sorseggiare in modo inedito, come mai fatto prima d’ora.

Shimokita, sfumature nipponiche dal futuro Ufficio stampa 1 di 9 Ufficio stampa 2 di 9 Ufficio stampa 3 di 9 Ufficio stampa 4 di 9 Ufficio stampa 5 di 9 Ufficio stampa 6 di 9 Ufficio stampa 7 di 9 Ufficio stampa 8 di 9 Ufficio stampa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

L’angolo della Tokyo futuristica che Luca Guelfi ha portato a Milano, composto da due piccole sale interamente ricoperte di graffiti e opere d’arte (dell’artista di writing e street art Mr. Wany), è decisamente il posto ideale da frequentare all’ora dell’aperitivo, o nel dopocena, per un drink, grazie alla speciale selezione di signature cocktail, birre giapponesi e circa quaranta tra i migliori sakè, da scegliere attentamente dal “Sakè Book”, a cura della Sakè Sommelier Maria Teresa Cristiano. Da bere anche durante il pranzo o la cena, perché ogni cocktail è stato studiato appositamente per essere accompagnato alle ricette proposte. Proprio come la Tokyo moderna, che è la perfetta combinazione di influenze e culture diverse, allo stesso modo il menu di Shimokita è il risultato del mix di piatti classici rivisitati e rinnovati, che attingono a diverse culture gastronomiche, presentati in forma di tapas, di roll, nigiri e sashimi.



In cucina troviamo il duo italo-giapponese formato da Marco Fossati e Atsushi Okuda, che lavorano in sinergia per creare qualcosa di mai visto prima: originali cortocircuiti tra sapori orientali e occidentali, il primo, e omaggi alla tradizione con novità e contaminazioni internazionali, il secondo. Qualche esempio? Popcorn di gamberi, Tacos di maialino iberico, Tokyo style fish & chips, Mini hamburger, Poke di piovra affumicata. Oltre a una collezione di deliziosi roll. Anche i dolci, dei sushi-gelati, hanno un sapore diverso e inedito, e portano la firma della food designer Ilaria Forlani. Se amate l’Oriente e se subite il fascino del Sol Levante, Shimokita saprà conquistarvi con il suo straordinario mix di colori, musica e sapori. Il posto ideale per respirare l’inebriante atmosfera di una Tokyo futuristica.



Shimokita: via Archimede, 14 – Milano - Prenotazioni: 02-55185947



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it