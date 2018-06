Robiola: la regina della Langa Astigiana in festa

La Robiola di Roccaverano D.o.p. è un formaggio a latte caprino o misto caprino/bovino, prodotto nelle province di Asti e Alessandria, in Piemonte. Dal sapore intenso e aromatico, la Robiola rientra nella categoria di formaggi a pasta morbida e umida. I giorni di stagionatura variano da 4 a 10. Per la Robiola con stagionatura oltre gli undici giorni si tratta invece di formaggio di tipo affinato. Unico formaggio caprino italiano ad aver ricevuto la denominazione di origine protetta, la Robiola di Roccaverano è un Presidio slow food ed è tutelata dal Consorzio di Tutela Robiola di Roccaverano D.O.P.

Abbinare la Robiola di Roccaverano ad un buon vino della tradizione piemontese come Barbera d’Asti e Grignolino d’Asti è il giusto modo per assaporare e degustare il formaggio nella sua totalità.



Di seguito il programma della manifestazione:



Sabato 23 a partire dalle ore 19.00

Pro Loco di Roccaverano – gnocchi alla robiola e grigliata

Pro Loco di Cartosio – mele in pastella e torta di nocciole

Pro Loco di Spigno – ravioli al plin fritti

Pro Loco di Cessole – frittelle

Pro Loco di Castel Rocchero – farinata

Pro Loco di Serralunga d’Alba – cugnà (specialità tipica piemontese a base di uva e altri ingredienti come: mele, nocciole, pere madernassa, mele cotogne, fichi, albicocche, chiodi di garofano, cannella, frutta secca.

Degustazione vini a cura del Consorzio della Barbera d'Asti e vini del Monferrato abbinati alla Robiola di Roccaverano a cura del Consorzio di tutela.

Durante la serata la musica della Discoteca Mobile con la "Serata Disco 70/90"



Programma di domenica 24

Dalle ore 10.00 alle ore 18.00 Mostra Mercato della Robiola di Roccaverano D.O.P. e prodotti di Langa: degustazione e vendita.

Alle ore 11.00 e alle ore 14.00 Esibizione del gruppo Sbandieratori, Musici e Figuranti storici del Comune di San Damiano.

Ore 12.00

Degustazione di prodotti della tradizione cucinati dalle Pro Loco del territorio.

Pro Loco di Monastero Bormida - puccia (una soffice polentina cotta in un brodo di verdure (cavoli e fagioli) insaporita da un soffritto di lardo e cipolla. La puccia viene poi condita con burro e formaggio oppure lasciata raffreddare e abbrustolita sulla stufa e legna).

Degustazione e vendita di vini e specialità gastronomiche e tradizionali a cura dei produttori della Langa Astigiana Val Bormida.

Ore 14.30 Conversazioni sulla Robiola di Roccaverano sotto la torre con amministratori e produttori locali.

Ore 15.00 Laboratorio di fumetti per bambini a cura di Roberto Giannotti - iscrizione gratuita

Ore 16.30 Investitura di Edoardo Raspelli, giornalista enogastronomico a: CAVALIERE DELLA ROBIOLA DI ROCCAVERANO D.O.P.

Ore 17.00 Presentazione del Concorso ONAF con la partecipazione della delegazione di Asti

Ore 17.30 Premiazione concorsi

"La migliore Robiola di Roccaverano D.O.P. in tavola" selezionata dagli esperti ONAF

"La migliore Robiola di Roccaverano D.O.P. in fiera" votata dal Pubblico



www.comune.roccaverano.at.it



Di Indira Fassioni www.nerospinto.it