Zuppa di spinacino e mela verde

PROCEDIMENTO

Dopo aver sbcciato la mela e aver lavato le foglie dello spinacino, versateli in un frullatore con un bicchiere d'acqua e inizate a frullare lentamente.

Aggiungete il bulbo di un finocchio senza il cuore, la menta in foglie, il succo e la scorza di limone. Completate con il sale e il pepe e frullate gli ingredienti a bassa velocità, per poi salire rapidamente alla massima potenza. Frullate per un paio di minuti fino ad ottenere una texture liscia. Spegnete, e ripartite ad una velocità lenta.