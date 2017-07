La zuppa di pesce è un piatto unico a base di pesce molto amato soprattutto nella stagione estiva. Realizzato con tanti tipi di pesci e crostacei diversi, dal merluzzo alle vongole, passando per la gallinella di mare e le seppie, questo piatto ha un sapore intenso anche grazie al prezzemolo e al tocco piccante del peperoncino. Acquistate il pesce fresco dal vostro pescivendolo di fiducia già pulito ed eviscerato, ricordando di porre le vongole in acqua fredda salata almeno un’ora di prima di cucinarle!

per 4 persone

PROCEDIMENTO

Preparate il soffritto versando l’olio nella casseruola e aggiungendo lo spicchio d’aglio e la cipolla tritata. Lasciate sfrigolare qualche istante, unite quindi metà del prezzemolo lavato, asciugato e tritato e il peperoncino. Dopo qualche minuto aggiungete i pomodorini tagliati a metà e lasciateli cuocere per circa 5 minuti.

Unite i polipetti, fateli cuocere circa 10 minuti e aggiungete le seppie. Allungate il brodo di cottura con un bicchiere di acqua calda e dopo circa 15 minuti unite anche la gallinella. Mescolate di tanto in tanto.

Fate cuocere ancora per 10 minuti, salate e aggiungete le cozze e le vongole. Distribuite tutto in modo uniforme, e unite gamberi, scampi e merluzzetti cercando di muovere questi ultimi il meno possibile. Cuocete il tutto per altri 10 minuti, cospargete di prezzemolo tritato e togliete dal fuoco.