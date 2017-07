DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI 2 persone

La zuppa di fagioli e patate è un primo piatto nutriente e completo, perfetto per la stagione autunnale e per quella invernale. Si tratta di un piatto povero ma gustoso, che in casa mia si prepara da anni e che ogni volta scelgo di accompagnare in modo diverso. Potete grigliare delle fette di pane su poco olio di oliva, sbriciolare sulla superficie briciole di pane tostato o cospargerla con abbondante parmigiano grattugiato. Preparo questa zuppa solo se ho il sedano del mio orto e i pomodori pelati preparati (solitamente) a luglio o ad agosto, perché sono gli ingredienti che danno più sapore e colore al piatto e che, perciò, devono essere freschi e saporiti. Fate soffriggere la cipolla per pochissimo tempo, in modo da non rendere la zuppa eccessivamente pesante.