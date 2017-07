9 gennaio 2014 16:05 Zuppa di cardi e polpettine

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone La zuppa di cardi è un piatto gustoso e sostanzioso preparato solitamente durante l'inverno con cardi a pezzetti, uova sbattute, polpettine di carne e brodo di gallina. La preparazione della zuppa di cardi è un pochino laboriosa per via della pulitura dei cardi e della cottura della gallina per la preparazione del brodo, ma vi assicuro che ne vale la pena! La zuppa di cardi è un piatto delicato ma saporito, è uno dei miei preferiti in assoluto ;)

INGREDIENTI Per le polpettine carne macinata di vitello 250 g

mollica di pane raffermo 125 g

uova medie 2

parmigiano grattugiato 25 g

aglio 1/2 spicchio

prezzemolo fresco tritato 1 manciata

olio di oliva q.b.

sale q.b.

PROCEDIMENTO

Ponete la gallina in almeno 3 litri di acqua fredda e fate cuocere per circa 2 ore e mezza (1 ora se utilizzate la pentola a pressione). Quando il brodo sarà pronto, disossate e spezzettate la gallina e mettete da parte. Preparate le polpettine grandi come un mirtillo, impastando e amalgamando bene con le mani tutti gli ingredienti indicati, mettete da parte. Filtrate il brodo di gallina con un colino in una casseruola molto profonda.

Aggiungete al brodo appena filtrato i pezzetti di carne, fate cuocere per 15 minuti e nel frattempo lessate per qualche minuto le polpettine poche alla volta in poca acqua.

Aggiungete al brodo i cardi già puliti e tagliati a pezzetti (leggi qui come pulire i cardi), continuate la cottura per altri 15 minuti o fino a quando non saranno teneri. Unite le polpettine e dopo 10 minuti aggiungete le uova sbattute con il parmigiano grattugiato e il sale.

Mescolate subito e lasciate rapprendere per 2 o 3 minuti. Servite la zuppa di cardi ben calda ma non bollente.