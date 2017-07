Le zucchine a scapece sono un contorno di origine campana molto apprezzato in tutta Italia. La preparazione (e anche il nome) riprende la escabeche spagnola, una tecnica di conservazione che consiste nella frittura di verdure e nella loro successiva marinatura nell’aceto. Potete utilizzare il procedimento che vi ho illustrato qui di seguito anche per preparare le melanzane o le alici!

PROCEDIMENTO

Mondate le zucchine, lavatele e tagliate a rondelle non troppo sottili. Disponetele su un piano di legno e distribuitevi sopra il sale. Lasciatele riposare per un paio d’ore, poi sciacquatele velocemente e asciugatele. Fate scaldare abbondante olio in una padella e friggetevi poche zucchine per volta fino a quando non saranno leggermente dorate. Scolatele su carta assorbente.