Gli ziti al forno con polpettine sono un primo piatto ricco e saporito tipico della tradizione gastronomica campana. Questo piatto è realizzato con gli ziti lunghi, prima conditi con un sugo di pomodoro e polpettine di carne e poi ripassati in forno con un cuore filante di provola grattugiata. Potete resistere? Impossibile! Gli ziti al forno con polpettine sono un piatto perfetto per la tavola delle feste.

PROCEDIMENTO

Fate appassire dolcemente la cipolla tritata nell'olio. Aggiungete la passata di pomodoro e qualche mestolo di acqua calda per rendere il sugo più fluido. Cuocete con il coperchio per circa 10 minuti, quindi unite anche le polpettine, regolate di sale e proseguite la cottura per 45 minuti. Lessate gli ziti al dente, scolateli e conditeli in una terrina capiente con metà del sugo di polpettine.