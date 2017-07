Le zeppole di San Giuseppe alle visciole sono una deliziosa variante alle tradizionali zeppole campane fritte o al forno che si preparano proprio in occasione di questa festività. La pasta choux (quella dei bignè, per intenderci) è facilissima da realizzare: viene farcita con una delicata crema pasticcera e decorata con ciuffetti di crema, visciole sciroppate e zucchero a velo. Se volete realizzare la versione classica delle zeppole di San Giuseppe al forno sostituite, invece, le visciole con le amarene!

PROCEDIMENTO

Preparate la pasta choux per le zeppole sciogliendo la margarina in una pentola con l'acqua. Quando avrete ottenuto un composto omogeneo, togliete dal fuoco e aggiungete la farina setacciata mescolando velocemente per evitare che si formino dei grumi. Dovrete ottenere una pasta morbida e uniforme.

Lasciatela intiepidire e unite, una alla volta, tutte le uova. Abbiate cura di non aggiungere quella successiva fino a quando quella precedente non sarà stata completamente assorbita. Quando avrete ottenuto un composto fluido e omogeneo, riempite con esso una sac à poche con punta a stella. Formate le zeppole su una teglia rivestita di carta da forno, dandogli un diametro di almeno 12-13 cm.

Infornate le zeppole di San Giuseppe a 180° per 30 minuti. Nel frattempo, preparate la crema pasticcera. Sbattete in una casseruola le uova con lo zucchero, aggiungete la farina setacciata, fatela assorbire, unite il latte e il mezzo limone svuotato della polpa (ben lavato e asciugato). Ponete la casseruola su fuoco non troppo violento, mescolate continuamente fino a quando la crema non si sarà addensata. Lasciatela intiepidire mescolando di tanto in tanto.