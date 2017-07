Lo zabaione è una delle preparazioni più classiche in pasticceria, una crema densa e vellutata a base di tuorli e zucchero arricchita dal Marsala. Le ricette dello zabaione possono includere anche altre tipi di vini liquorosi, l'importante è questa crema venga cotta a bagnomaria sbattendo a lungo gli ingredienti per renderla gonfia e spumosa!

PROCEDIMENTO

Separate i tuorli dagli albumi. Sbattete i tuorli con lo zucchero utilizzando le fruste elettriche e una ciotola o una casseruola da poter mettere poi a bagnomaria. Quando avrete ottenuto un composto gonfio e chiaro aggiungete il Marsala poco per volta sempre sbattendo.

Amalgamati tutti gli ingredienti, trasferite la casseruola su una più grande riempita con due dita di acqua calda. L'acqua non dovrà mai bollire! Sbattete ancora con le fruste elettriche per una decina di minuti, quindi servite subito lo zabaione in coppette di vetro.