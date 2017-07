I vol-au-vent farciti sono un antipasto sfizioso e scenografico realizzato con cestini di pasta sfoglia farciti con formaggio fresco, pomodori secchi e olive verdi. I vol-au-vent farciti si preparano in mezz'ora e potete riempirli come preferite! Che ne dite di una mousse al salmone o di una al prosciutto ? E di un delizioso paté di olive?

PROCEDIMENTO

Stendete la pasta sfoglia, ritagliate dei dischi di forma circolare. Ritagliate, con una forma più piccola, tre cerchietti per ogni base intera, spennellateli tutti con albume sbattuto e sovrapponeteli con precisione. Bucherellate la base con i rebbi di una forchetta e cuocete i vol-au-vent in forno a 200° per un massimo di 15 minuti. Preparate il ripieno frullando insieme il formaggio spalmabile, i pomodori secchi e le olive verdi.