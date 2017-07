Vitello tonnato

PROCEDIMENTO

Preparate il soffritto versando l’olio in una pentola capiente. Fatevi soffriggere per qualche istante lo scalogno affettato finemente e rosolate il girello di vitello fino a quando non sarà ben colorito.

Salate, sfumate quindi con il vino bianco, rigirate il girello di tanto in tanto fino a quando l’alcol non sarà quasi completamente evaporato. Coprite a questo punto per metà il girello con l’acqua bollente e cuocetelo con il coperchio e a fuoco bassissimo per circa 2 ore. Rigiratelo ogni tanto e controllate la cottura con uno stecchino di legno: quando, bucandolo, il girello non rilascerà più il liquido roseo allora sarà cotto. Toglietelo dal fuoco e dal suo liquido di cottura e lasciatelo raffreddare completamente.