DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 10'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 persone

La vellutata di lattuga è un piatto gustoso realizzato con lattuga insaporita da brodo vegetale e parmigiano e resa cremosa dal formaggio fresco. Non immaginavo che da una verdura così semplice e neutra potessi tirare fuori un piatto così buono! L'ho rifatta molte volte da quando l'ho provata, anche perché la vellutata di lattuga è un piatto vegetariano, pronto in pochi minuti e perfetto se avete tanta lattuga che non riuscite a consumare.