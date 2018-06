Vasetto di mousse yogurt, ananas e gocce di cioccolato

PROCEDIMENTO

Decorate due vasetti di vetro con disegni come occhi naso bocca baffi... o fateli decorare dai bambini.Sbucciate e tagliate l'ananas a dadini piccoli. Tritate grossolanamente le nocciole. Versate lo yogurt in una ciotola capiente ed aggiungete 60 gr di gocce di cioccolato, quindi mescolate. Montate la panna e lo zucchero con una frusta a mano, oppure elettrica con l'aiuto di un adulto, fino a farla diventare soffice e spumosa. Unite alla panna il composto di yogurt mescolando delicatamente per non smontarla.

Appoggiate sul fondo di ogni vasetto 4 biscotti leggermente ammollati nel latte per creare un fondo compatto. Versate sui biscotti 2 cucchiai di mousse poi appoggiate sopra i dadini dell'ananas. Aggiungete sull'ananas la restante mousse e decorate con le nocciole e le gocce di cioccolato. Tenete il vasetto in frigorifero per almeno 20 minuti per farlo raffreddare e compattare. Prima di servire il dolce infilate 2 biscotti in verticale in ogni vasetto per creare 2 orecchie.



Seguite la ricetta su: www.bettinaincucina.com