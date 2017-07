DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI per 4 persone

Le uova alla romana sono un secondo piatto gustoso e facile da preparare che appartiene alla tradizione romana. L’aspetto del piatto ricorda molto quello della classica trippa al sugo con l’unica differenza che, ovviamente, si tratta di uova a listarelle e non di interiora di vitello. Le uova alla romana sono un’ottima soluzione per non buttare via niente, riciclare il sugo avanzato (ragù o al pomodoro) e realizzare un piatto gustoso e nutriente con pochi semplici ingredienti.