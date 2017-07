DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI 6 persone

Il tronchetto di Natale è un dolce tradizionale delle festività natalizie realizzato con un rotolo di pasta biscotto farcito di confettura ai lamponi e ricoperto di cioccolato. Come accade per tutte le ricette classiche e più amate, anche il tronchetto di Natale può essere realizzato in molte versioni diverse. Le più diffuse prevedono una farcia alle castagne, alla crema o al cioccolato ma…questa ai lamponi è super golosa! Il retrogusto amaro del cioccolato si sposa benissimo con la freschezza e il sapore delicato dei lamponi, da non perdere!