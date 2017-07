Il tronchetto di Natale è uno dei dolci tradizionali di Natale, è realizzato con una pasta biscotto al cacao arrotolata e farcita con ganache al cioccolato bianco. La copertura del tronchetto di Natale è al cioccolato fondente, per una golosità super! Potete decorarlo con lo zucchero a velo per ottenere un effetto innevato, ma anche ribes, lamponi e foglie di agrifoglio.

PROCEDIMENTO

Aggiungete a questo punto la farina setacciata insieme al lievito e il cacao. Mescolate sempre con movimento basso-alto fino a ottenere un composto omogeneo. Distribuite l'impasto in una teglia 35x35 foderata di carta da forno e cuocete la pasta biscotto al cacao a 180 gradi per circa 10-15 minuti. Eliminate la carta da forno, quindi spolverizzate la pasta con poco zucchero semolato e sigillatela con pellicola per trattenere l'umidità e renderla elastica.

Per la ganache al cioccolato bianco, tritate il cioccolato e scioglietelo a bagnomaria. In fase di scioglimento aggiungete la panna e quando sarà completamente omogeneo, fate intipieidre e mettete in frigo. Lo stesso per quella al cioccolato fondente. Tritatelo,