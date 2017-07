I troccoli ai funghi sono un formato di pasta fresca tipico della Puglia. Si presentano spessi e ruvidi, ideali per un condimento corposo come il sugo alla boscaiola a base di funghi e pancetta. Io ho usato i funghi champignon ma, se preferite, potete usare anche i porcini.

PROCEDIMENTO

Per preparare il sugo alla boscaiola, in una larga casseruola fate rosolare in un fondo d’olio la cipolla tritata e la pancetta a cubetti.