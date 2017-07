DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI 4-6 persone

La trippa al pomodoro è un secondo piatto povero preparato con la trippa di vitello insaporita da un sugo al pomodoro e peperoncino. La trippa non è un ingrediente molto cucinato, sia per i tempi di cottura piuttosto lunghi che richiede sia per il suo sapore deciso. Tuttavia, è anche un secondo piatto molto amato, cucinato più spesso al sugo ma anche in bianco e con i fagioli e le patate. Io ho utilizzato, per la cottura della trippa al pomodoro, una casseruola di creta che meglio si presta ad insaporire la trippa ma, se non l’avete, potete tranquillamente utilizzare una pentola in acciaio!