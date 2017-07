Il treccione salato di pan brioche è un lievitato salato molto scenografico, perfetto per qualsiasi occasione, per una cena veloce, un picnic o un buffet per bambini. La consistenza del treccione salato è soffice grazie alla presenza del latte e viene reso ancor più irresistibile dai salumi e i formaggi a cubetti. Potete sostituire il prosciutto cotto e i würstel con altri salumi e utilizzare qualche formaggio semi stagionato al posto della mozzarella scamosciata.

PROCEDIMENTO

Per preparare il treccione salato, disponete la farina a fontana, versatevi al centro l’olio, un uovo e un albume (tenete da parte il tuorlo), il sale, lo zucchero e impastate velocemente. Unite il lievito sciolto nel latte tiepido e impastate energicamente fino a ottenere un panetto omogeneo che lascerete lievitare per circa un’ora.

A questo punto sigillate i rettangoli di pasta unendo fra loro i lati più lunghi fino a formare un cilindro ripieno. Unite i tre cilindri per lo stesso punto per cominciare a realizzare il treccione salato.

Cuocete il treccione salato in forno già caldo a 180° per almeno 45 minuti, fino a quando non sarà dorato in superficie.