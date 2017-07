La treccia al burro è un lievitato tipico della tradizione gastronomica della Svizzera realizzato con un impasto soffice a base di farina, latte e burro. La treccia al burro è il pane della domenica in Svizzera e si accompagna sia ai cibi salati (come formaggi e salumi) che dolci (creme e confetture). La forma della treccia al burro è realizzata disponendo l'impasto a croce e procedendo a sovrapporre le varie parti.

PROCEDIMENTO

Sciogliete il lievito e lo zucchero nel latte tiepido e versatelo a poco a poco sulla farina disposta a fontanta insieme al sale. Cominciate a impastare e unite gradualmente anche il burro fuso. Lavorate l'impasto in modo energico per 10-15 minuti, fino a quando non risulterà liscio, elastico e omogeneo. Fate lievitare coperto da un canovaccio fino al raddoppio di volume (circa un'ora).