Tortino al cioccolato bianco con cuore fondente

Questi tortini al cioccolato bianco con cuore fondente vi faranno fare un figurone con i vostri amici! Sono la variante del più conosciuto tortino al cioccolato fondente, li potrete guarnire con marmellate o con frutta fresca. Possono essere preparati in anticipo e rimanere in freezer fino a due mesi, in questo caso aumentate di due minuti il tempo di cottura.

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite il burro, il cioccolato bianco che avrete spezzettato e fate sciogliere il tutto in microonde a bassa potenza, mescolando di tanto in tanto. In un’altra ciotola mescolate le uova con lo zucchero, aggiungete il cioccolato e il burro che nel frattempo si saranno intiepidi. Unite la farina e mescolate fino ad ottenere un composto senza grumi. Imburrate e infarinate degli stampi e versate l’impasto lasciando libero un centimetro dal bordo. Mettete a raffreddare gli stampi in freezer per almeno due ore.