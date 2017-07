Tortini al cioccolato dal cuore morbido

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 4 tortini

I tortini al cioccolato sono golosi piccoli dessert realizzati con un impasto al cacao con un cuore morbido al cioccolato. Perfetti per concludere una cena romantica, i tortini al cioccolato si preparano in poco tempo e con molta facilità. L'unica attenzione che dovrete osservare per i tortini al cioccolato sarà riguardo alla cottura: non fateli cuocere più del dovuto, altrimenti annullerete l'effetto fondente e morbido all'interno!