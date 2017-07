Tortine di carote senza burro

DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI 15 tortine

Le tortine di carote sono dei dolcetti perfetti per la colazione che ricordano tanto le più famose camille. Dovete sapere che le camille sono la mia merendina preferita, da sempre! Non potevo, dunque, non provare a realizzare in casa queste splendide tortine di carote che profumano di mandorle, arancia e carote. Si chiamano tortine perché sono più basse dei tradizionali muffins e cotte in pirottini più piccoli. Nutrienti e leggere, le tortine di carote accompagnano il latte o il tè e si possono spolverizzare di zucchero a velo una volta fredde.