Le tortine al cioccolato e nocciole sono dei golosi pasticcini realizzati con un impasto soffice e leggero ricoperto di cioccolato fondente fuso e granella di nocciole. Perfette per la merenda dei bambini, le tortine al cioccolato e nocciole sono irresistibili, si preparano in poco tempo e si possono conservare per qualche giorno. Non vi piace il cioccolato fondente? Provate quello al latte con una copertura di riso soffiato al posto delle nocciole!

PROCEDIMENTO

Incorporate gli albumi così montati al composto di tuorli, mescolate dal basso verso l'alto per non smontarli e trasferite il composto in una sac à poche. Riempite per 2/3 dei pirottini per tortine, bassi e larghi.