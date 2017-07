DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 45'

PREPARAZIONE PORZIONI 6 tortine

Le tortine ai fichi freschi sono dei dolcetti facili e golosi preparati con un fondo caramellato a base di zucchero di canna e fichi freschi. Queste tortine sono nate quasi per caso, dalla necessità di realizzare un dolce per la colazione veloce ma nutriente. Il mio papà, da piccolo, adorava pane e fichi e lo mangiava a colazione o a merenda! L’abbinamento piace molto anche a me e queste tortine sono un po’ più dolci del pane ma molto meno dolci di un dolcetto tradizionale.