I tortellini in brodo sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica bolognese, un classico della tavola delle feste! I tortellini in brodo sono realizzati con pasta fresca all’uovo ripiena. Il ripieno dei tortellini viene preparato con 4 tipi di carni e salumi diversi, il tutto profumato dalla noce moscata che conferisce a questo piatto un sapore inconfondibile!

PROCEDIMENTO

Rosolate la lonza di maiale in una padella con il burro. Lasciatela intiepidire e frullatela (o passatela al tritacarne) insieme al brasato, alla mortadella e al prosciutto crudo.

Raccogliete il composto ottenuto in una terrina e amalgamatelo con le uova, il sale, il peper, la noce moscata e il parmigiano grattugiato. Incorporate bene tutti gli ingredienti con le mani fino a ottenere un ripieno sodo e uniforme.

Preparate la pasta all’uovo: disponete la farina a fontana su una spianatoia, impastatela insieme alle uova e al pizzico fino a quando non avrete ottenuto un panetto liscio, omogeneo dal colore giallo intenso. Dividete il panetto in pezzi più piccoli e ricavate da ognuno delle sfoglie rettangolari piuttosto sottili.

Dividete ogni sfoglia in quadratini di 4 cm di lato, posizionate al centro di ognuno una pallina di ripieno e richiudetelo unendo i vertici opposti.

Una volta formato il triangolino ben sigillato avvolgete le sue estremità intorno al dito indice come per formare un anello. Proseguite in questo modo fino a esaurimento degli ingredienti.