DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

I tortelli di castagne sono un primo piatto molto sostanzioso preparato con una pasta fresca all’uovo aromatizzata allo zafferano e un saporito ripieno di castagne lesse e ricotta. Ho provato, una volta, a condire i tortelli di castagne con un sugo bianco a base di burro e panna ma ho scoperto che nulla esalta il sapore avvolgente del ripieno come il sugo di salsiccia fresca! Non dimenticate di aggiungere, prima di servire, una generosa spolverata di pecorino romano che si sposa benissimo con il sapore dolciastro dei tortelloni. Potete tranquillamente congelare i tortelli di castagne in un vassoio di carta e, quando vorrete utilizzarli, tuffarli in acqua bollente senza scongelarli.