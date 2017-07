PROCEDIMENTO

Impastate la farina (con la planetaria o a mano) con una presa di sale, una di pepe, l'olio, lo strutto e tre quarti del pecorino grattugiato. Unite anche il lievito sciolto nell'acqua tiepida e amalgamate bene tutti gli ingredienti fino a che non avrete ottenuto un impasto elastico e omogeneo. Formate una palla e lasciatela lievitare in una terrina infarinata fino al raddoppio di volume (circa un'ora).

Arrotolate in modo stretto l'impasto dal lato più lungo, sigillate le estremità e trasferite il tortano ottenuto in uno stampo a ciambella leggermente unto. Lasciate lievitare ancora il tortano napoletano per circa 2 ore in un luogo tiepido.