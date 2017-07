Torta salata con feta e spinaci

uova medie + uno per spennellare

PROCEDIMENTO

Trasferite gli spinaci in una terrina, aggiungete la feta sbriciolata e le uova sbattute con l'origano e un pizzico di sale. Mescolate bene il tutto. Distribuite il ripieno su metà della sfoglia con cui avrete foderato una teglia rivestita di carta da forno.

Livellate bene, coprite con la seconda sfoglia e sigillate bene i bordi. Praticate dei tagli sulla superficie per far fuoriuscire l'umidità. Sbattete l'uovo e utilizzatelo per spennellare la superficie della torta salata.