La torta salata con broccoli e salsiccia è un gustoso piatto unico realizzato con una base di pasta brisée farcito con broccoli, salsiccia di suino, uova e panna. Dorata e croccante, questa torta salata è perfetta per una cena informale o per il buffet della festa di Carnevale! Lasciatela assestare per qualche minuto prima di servirla perché, piccolo consiglio, tiepida è ancora più buona!

PROCEDIMENTO

Spellate la salsiccia e sbriciolatela in una casseruola in cui avrete messo l’olio e l’aglio sbucciato intero. Rosolatela a fuoco vivo per circa 10 minuti, fino a quando avrà perso il suo colore rosa e sarà un poco dorata. Aggiungete quindi i broccoli lessati e tagliati grossolamente. Mescolate il tutto, regolate di sale e cuocete ancora per 10-15 minuti per amalgamare i sapori.