DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI per 8 persone

La torta ricotta e Nutella è un dolce morbido e goloso, che piace proprio a tutti. La ricotta costituisce parte integrante dell’impasto, così come la Nutella contribuisce a dare quel tocco unico dal sapore inconfondibile. Di solito, non preparo questa torta come dessert di fine pasto o quando ho ospiti ma non ci rinuncio se devo farla per colazione o merenda! Potete spolverizzare la torta ricotta e Nutella con lo zucchero a velo se preferite, anche se è buonissima già così!