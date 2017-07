DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 30'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 24 cm

La torta pere e cioccolato è un dolce soffice realizzato con un impasto a base di ricotta arricchito dal cioccolato fondente e dalle pere Abate. E’ ufficiale: la torta pere e cioccolato è diventata uno dei miei cavalli di battaglia! L’ho preparata per mio marito, per le cene con gli amici, per mio fratello e i suoi coinquilini all’università: è sempre stata un successone! Sì, una di quelle torte che ti danno sicurezza, che si preparano con ingredienti semplici e che, una volta pronte, sono ancora più buone il giorno dopo. La torta pere e cioccolato è morbidissima perché c’è molta ricotta e poi quelle pere, quelle pere dolci e succose del frutteto del mio papà fanno il resto!