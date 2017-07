9 settembre 2015 19:31 Torta paradiso

DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 40'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 18 cm La torta paradiso è un dolce classico e semplice realizzato con un impasto genuino di farina, uova, burro e zucchero, perfetto per colazione o merenda. La torta paradiso piace soprattutto ai bambini per il suo sapore tradizionale fatto di pochi ingredienti e, se preferite, potete arricchirla accompagnandola con le confetture o le creme spalmabili che vi piacciono di più! Il segreto sta tutto nella lavorazione: fatela a mano e con gli ingredienti a temperatura ambiente.

INGREDIENTI burro a temperatura ambiente 200 g

zucchero a velo 200 g

uova medie 2

tuorli d'uovo 2

farina tipo 00 100 g

fecola di patate 100 g

la scorza grattugiata di un limone bio

zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO

Tenete il burro a temperatura ambiente per almeno 3 ore. Lavoratelo con un cucchiaio di legno per ottenere una crema omogenea, quindi unite lo zucchero a velo setacciato in due parti. preparare l'impasto

Sbattete a parte le uova e i tuorli, quindi unite il composto al burro un cucchiaio per volta (non aggiungete uovo se quello precedente non è stato perfettamente incorporato). Quindi proseguite con la farina setacciata insieme alla fecola, unendola un po' alla volta e mescolando dal basso verso l'alto per incorporare aria. Profumate con la scorza grattugiata del limone. preparare l'impasto

Il risultato dovrà essere un composto chiaro ma sodo, non troppo liquido. Imburrate e infarinate uno stampo circolare del diametro di 18 cm, versatevi l’impasto e cuocete la torta paradiso in forno statico a 180° per circa 40 minuti. Sfornate, lasciate raffreddare e cospargete con abbondante zucchero a velo.



Lo sapevate che... La torta paradiso si conserva soffice per diversi giorni e, se preferite, potete aromatizzarla con il cacao sostituendo 10 g a alla quantità di farina.