Torta paesana

PROCEDIMENTO

Ammollate la mollica di pane nel latte per circa mezz’ora. Ammollate invece l’uvetta in acqua tiepida per 10 minuti, trasferitela quindi nel rum. Raccogliete in una ciotola capiente il pane strizzato, 70 g di zucchero, le uova, 15 g di pinoli, 30 g di uvetta