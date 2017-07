DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 20 cm

La torta monferrina è un dolce autunnale tipico di Monferrato, in Piemonte, realizzato con un impasto a base zucca e mele, arricchito da amaretti, uvetta e cioccolato fondente. La torta monferrina è un dolce umido e gustoso che si può realizzare utilizzando anche i pinoli, i datteri e i fichi secchi. Come ogni ricetta della tradizione, si preparare in diverse varianti con le pere o le castagne, tutte super golose!