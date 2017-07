Torta meringata alle mandorle e fragole

PROCEDIMENTO

In una ciotola unite le fragole , lo zucchero e il limone , mescolate e lasciate da parte. Montate gli albumi aggiungendo gradatamente metà dello zucchero. In un altro recipiente versate la farina di mandorle e miscelatela con il restante zucchero e la farina di riso.

Mescolate dal basso verso l'alto il composto ottenuto insieme agli albumi montati, con dolcezza, per non farli smontare. Usate una tasca da pasticcere con una bocchetta liscia da 8-10 mm e riempitela con l'impasto. Su una teglia rivestita di carta forno disegnate 2 cerchi con l'aiuto di una scodella dal diametro di 20 cm circa. Capovolgeteli, tagliate la punta alla tasca da pasticcere e riempite i cerchi, partendo la contorno esterno. Cuocete in forno a 180 gradi con il forno leggermente aperto per 12-15 minuti. Sfornate e fate raffreddare.