Torta "Merci bouquet"

PROCEDIMENTO

Impasto

In una ciotola capiente sbattere a schiuma 4 tuorli (serbando le chiare) con 4 cucchiai di acqua bollente. Aggiungere gradatamente 110 g di zucchero, 1 bustina di vanillina, l’aroma limone e un pizzico di sale. Sbattere fino ad ottenere un composto cremoso. Montare le chiare a neve durissima aggiungendo i 50 g di zucchero rimasto. Versare le chiare montate a neve sui tuorli sbattuti e setacciarvi sopra 100 g di farina, 150 g di fecola di patate e, per ultimo, il lievito per dolci. Mescolare delicatamente dal basso verso l’alto aggiungendo 100 g di burro tiepido fino ad ottenere un impasto soffice e spumoso. Versare l'impasto in uno stampo a cerchio apribile (diam. 24) foderato di carta forno e cuocere per 30-35 min. in forno preriscaldato a 180 °C.

Farcitura e decorazione

Preparare la crema pasticcera versando 1 busta di preparato in 300 ml di latte. Emulsionare la crema con una frusta a mano o con uno sbattitore elettrico a media velocità fino a raggiungere una consistenza liscia ed omogenea. Tagliare la torta raffreddata in due dischi e bagnarli con il succo di lampone. Con l’aiuto di una tasca da pasticcere farcire la torta con la crema, aggiungere parte dei lamponi e ricomporla. Preparare la crema al burro sbattendo con una frusta elettrica 250 g di burro a temperatura ambiente, 500 g di zucchero al velo e qualche goccia di colore rosso fino ad ottenere un composto di colore rosa soffice e spumoso. Rivestire la torta con la crema al burro rosa lasciandone da parte a sufficienza per la decorazione finale. Decorare il perimetro della sommità della torta alternando ciuffi di crema al burro rosa ai lamponi. Disporre le decorazioni di zucchero colorate.

Gli ingredienti contrassegnati da * sono prodotti PANEANGELI