DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 20'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 24 cm

La torta fragole e mascarpone è un dolce soffice e goloso realizzato con un impasto morbido e profumato alle fragole, arricchito da mascarpone e mandorle. La torta fragole e mascarpone è un dolce senza burro e un ottimo modo per consumare il mascarpone che avete in frigo e magari sta per scadere :) Decoratela con zucchero a velo e menta fresca, il successo è assicurato!