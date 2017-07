DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 22 cm

La torta foresta nera è un dessert di origini tedesche, sontuoso e molto scenografico. La versione originale prevede una farcia a base di panna montata e una composta di ciliegie fresche ma in questa versione la panna è stata sostituita da una deliziosa crema chantilly e le ciliegie dalle amarene sciroppate. Potete sostituire il liquore cherry con uno alle amareneo realizzare anche una bagna non alcolica! Se utilizzate la crema pasticcera fatta in casa fate attenzione a non farla rapprendere ma a lasciarla piuttosto fluida.