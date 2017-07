DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 18 cm

La torta dolce di carote e spinaci è un dolce soffice e goloso realizzato con un impasto a base di ben due verdure: spinaci freschi e carote grattugiate. Il tutto viene profumato dal limone e arricchito da un fondo croccante di mandorle e zucchero di canna. Come resistere? Non siete curiosi di provare l'abbinamento? Intanto, posso dirvi che i bambini ci vanno matti e che la torta dolce di carote e spinaci è di certo un modo per far mangiare loro qualche verdura in più :)