PROCEDIMENTO

Per il pan di spagna: sbattete le uova con lo zucchero e la vaniglia con le fruste elettriche, dovranno essere chiare, gonfie e spumose. Aggiungete la farina setacciata insieme al lievito e incorporate delicatamente. Trasferite l'impasto in una teglia rettangolare rivestita di carta da forno e cuocete a 180 gradi per circa 40 minuti.

e l'amido setacciato. Mescolate bene e unite a filo il latte caldo ma non bollente mescolando con una frusta a mano. Trasferite il pentolino sul fornello e cuocete la crema a fiamma bassissima fino a quando non si sarà addensata.

quindi aggiungete lo zucchero a velo setacciato e incorporatelo delicatamente con una spatola. Trasferite la crema pasticcera ormai fredda in una ciotola capiente, aggiungete la panna montata e mescolate bene le due creme per amalgamarle.

Cuocete le due sfoglie a 180 gradi per circa 15 minuti, sfornatele e lasciatele raffreddare. Preparate lo sciroppo per la bagna: scaldate l'acqua in un pentolino e fatevi sciogliere lo zucchero. Quando avrete ottenuto uno sciroppo omogeneo, aggiungete il rum e fate raffreddare completamente. Non vi resta che comporre la torta diplomatica! Mettete alla base una delle due sfoglie con la parte zuccherata verso l'alto. Distribuitevi sopra un primo strato di crema diplomatica.