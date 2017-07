DIFFICOLTA" facile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 15'

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 18 cm

La torta di zucchine e cioccolato è un dolce goloso ma leggero nato dal fortunato abbinamento delle zucchine con mandorle, cacao, zucchero di canna e cioccolato fondente. Soffice ma senza burro e senza uova, questa torta è perfetta per i bambini, per chi è a dieta o per gli intolleranti. Sostituendo il latte con quello di riso o di mandorle otterrete una torta adatta anche ai vegani!