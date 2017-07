DIFFICOLTA" media

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 1h

PREPARAZIONE PORZIONI torta di 24 cm

La torta di Santiago è un dolce goloso a base di mandorle e cannella tipico di Santiago de Compostela ma diffuso e proposto in tutta la Galizia. La torta di Santiago si può realizzare in due versioni: con la base di pasta frolla che accoglie il ripieno alle mandorle (tarta ferrada) o senza pasta frolla. Sarà buonissima in entrambi i casi! La torta di Santiago, antichissima, si caratterizza per la superficie cosparsa di zucchero a velo e che mostra la croce di San Giacomo, il santo alla quale è dedicata.