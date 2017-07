21 agosto 2013 15:24 Torta di rose al mascarpone

DIFFICOLTA" difficile

DIFFICOLTA" PREPARAZIONE 2h

PREPARAZIONE PORZIONI 8 persone La torta di rose al mascarpone è un dolce lievitato soffice e goloso preparato con un impasto a base di mascarpone e una farcitura alla confettura di albicocche. Gustosissima variante della celebre torta di rose mantovana, la torta di rose al mascarpone richiede una doppia lievitazione e una buona manualità visto che la sua superficie deve ricordare proprio tanti boccioli di rose!

INGREDIENTI Per l'impasto farina manitoba 560 g

mascarpone 125 g

uova medie + un uovo per spennellare 3

zucchero semolato 100 g

olio di semi di mais 80 ml

latte 100 ml

lievito di birra 25 g

sale un pizzico Per farcire e decorare confettura di albicocche q.b

zucchero a velo q.b.

PROCEDIMENTO

Sgusciate le uova nella ciotola della planetaria, aggiungete la farina, lo zucchero, il sale. Unite anche il mascarpone, l’olio di semi e il lievito sciolto nel latte tiepido.

Impastate il tutto con il gancio fino a ottenere un impasto liscio, omogeneo ed elastico. Trasferit il panetto in una ciotola unta e lasciate lievitare fino al raddoppio di volume. Trascorso questo tempo, stendete l’impasto in una sfoglia rettangolare di circa 50×60 cm. Distribuitevi un velo di confettura in modo uniforme lasciando almeno un paio di cm di vuoto sui bordi e

arrotolate dal lato più lungo facendo attenzione a non far fuoriuscire la confettura. Tagliate il rotolo in pezzi larghi circa 4 o 5 cm e sistemateli in una teglia circolare foderata di carta forno con la parte tagliata rivolta verso il basso. Lasciate lievitare ancora per 45 minuti, spennellate con un uovo sbattuto e

e infornate a 170° per circa 45 minuti. Quando la torta di rose sarà gonfia e dorata, sfornatela, lasciatela raffreddare e spolverizzatela con poco zucchero a velo.

Lo sapevate che... La torta di rose si prepara in diverse regioni d'Italia come l'Emilia Romagna e il Trentino Alto Adige: si può farcire con confettura o crema al burro, ma anche con il cioccolato non è niente male!